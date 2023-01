Zimowa aura powróciła do Polski. fot.A.Koz

W ostatnich dniach w Rosji utrzymuje się gigantyczny mróz. Temperatury spadają nawet poniżej -60 °C. Zimowa aura z impetem pojawiła się też w Polsce – IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju.

Nowy rok rozpoczęliśmy wyjątkowo wysokimi temperaturami jak na styczeń. 18,6°C zanotowano pierwszego stycznia w Warszawie, a w kolejnych dniach temperatura w Polsce utrzymywała się w przedziale nawet 12-14 stopni C. Anomalia pogody, jak na tę porę roku powodowała, że powoli obserwowano pobudzenie w przyrodzie.

Następne tygodnie przyniosły stopniowe ochłodzenie i utrzymujące się opady deszczu. Duga dekada miesiąca to już warunki typowo zimowe. Śnieg, który pojawił się wczoraj (19 stycznia) ma utrzymywać się przez najbliższe dni. Na weekend synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed opadami śniegu.

Południe Polski z ostrzeżeniem IMGW

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano w związku z prognozą wystąpienia intensywnych opadów śniegu. Alarmy obowiązują w pięciu województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Jak podaje IMGW, miejscami może spaść nawet 30 centymetrów śniegu. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim. Natomiast alerty pierwszego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Dodatkowo głównie na wschodzie kraju, w związku ze spływem wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wód z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Silny mróz w Rosji

W azjatyckiej części Rosji notowane pomiary wskazują na temperatury sięgające nawet -63 °C. 16 stycznia w miejscowości Tongulakh w Rosji, temperatura spadła aż do -62,3 st. C. Jak podają portale meteorologiczne, jest to obecnie najzimniejszy region naszej planety.

Silny mróz obejmuje wiele regionów Rosji i stopniowo napływa do Europy. Niewielkie przymrozki i mróz pojawią się na Bałkanach, w Hiszpanii, Francji we Włoszech, i możliwe są nawet w północnej Afryce.