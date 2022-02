Robili biznes na porzucaniu niebezpiecznych odpadów

Policjanci ze Środy Wielkopolskiej rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym sprowadzaniem i składowaniem groźnych odpadów.

Zatrzymanie do kontroli pewnej ciężarówki, skutkowało śledztwem i zatrzymaniem trzech mężczyzn. Ujawniono także wiele nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów.

Wspomnianą ciężarówkę policjanci zatrzymali do kontroli 2 lutego br. w Nowym Mieście nad Wartą. Nie był to jednak przypadek, a skutek trwającego już śledztwa. W wyniku przeszukania tira, funkcjonariusze ujawnili prawie półtora tysiąca litrów nieznanych substancji. Znajdowały się one w kilkunastu plastikowych zbiornikach. Transport zabezpieczyła specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego i strażacy. Z pojemników pobrano próbki do badań.

Prowadzone śledztwo wykazało, że nielegalnym transportem i składowaniem toksycznych odpadów zajmowało się trzech mężczyzn - dwóch mieszkańców powiatu elbląskiego (woj. warmińsko-mazurskie) w wieku 57 i 52 lat, oraz 32-latek z powiatu śremskiego w Wielkopolsce. Wszyscy zostali zatrzymani, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

„Śledczy ustalili, że zatrzymana ciężarówka miała dotrzeć do wynajętego magazynu na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą (powiat średzki). Tam pojemniki z odpadami miały być rozładowane i pozostawione, a osoby które wypożyczały powierzchnię miały po prostu ulotnić się bez śladu. W ten sposób z problemem niebezpiecznego składowiska miał zostać niczego nieświadomy właściciel hali. W przypadku porzucenia odpadów, to właśnie właściciel posesji jest za nie odpowiedzialny. Z uwagi na koszty usunięcia składowiska sięgające milionów złotych osoba taka nie jest w stanie tego uczynić. Dlatego cały ciężar spada na miejscowego wójta lub burmistrz. Koszty finansowe dla budżetu gminy to jedno, degradacja środowiska, w którym mieszkają żyją mieszkańcy to drugie.” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Jak poinformował komenda w Środzie Wlkp., ujawnienie grupy i nielegalnego procederu pozwoliło odnaleźć na terenie całego kraju kolejne miejsca porzucenia pojemników z chemicznymi substancjami.