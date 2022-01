Rolnicy z Pomorza Zachodniego mają dość - zapowiadają protesty

18 stycznia w województwie zachodniopomorskim planowane są rolnicze protesty. To reakcja przede wszystkim na horrendalne podwyżki środków do produkcji rolnej.

Masowe protesty na 18 stycznia br. zapowiada "Solidarność" RI z Pomorza Zachodniego - dowiadujemy się z fanpejdżu organizacji ph. "Protest Rolników". Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych wolę udziału wyraziło już 7 z 11 powiatów województwa.

Związkowcy zaapelowali o współdziałanie także do innych organizacji rolniczych, m.in. okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Z komunikatów i opublikowanych nagrań związkowców wynika, iż protest to reakcja na bieżącą katastrofalną sytuację w branży rolniczej. Chodzi przede wszystkim o horrendalne podwyżki cen nawozów i innych środków do produkcji, oraz paliw i energii, które w wielu gospodarstwach pod znakiem zapytania stawiają kontynuowanie produkcji.

Najważniejszym postulatem związkowców dla rządu jest podjęcie działań osłonowych wobec rolników. Wskazują, iż rząd traktował dotąd rolników po macoszemu, choć ratował przed skutkami pandemii inne branże. Teraz zaś jak nigdy właśnie rolnictwo wymaga opracowania tarczy antykryzysowej, która ochroniła by gospodarstwa przed drożyzną i szalejąca inflacją.Takie działania w opinii rolników są konieczne, zarówno po to, aby zapewnić możliwość produkcji rolnikom, jak i po to, aby przeciwdziałać zawrotnym podwyżkom cen żywności w sklepach.

Postulatów będzie jednak więcej. Ich lista ma zostać wkrótce ogłoszona. Nie znamy także jeszcze formy planowanego protestu czy protestów w regionie. Szczegóły poznamy wkrótce. Nieoficjalne informacje wskazują zaś, że inicjatywa związkowców z zachodniopomorskiego spotkała się z odzewem również w innych regionach kraju.