Rolnicy zapowiadają protest w Warszawie

W środę, 28 października, rolnicy po raz kolejny wyrażą swój sprzeciw wobec tzw. "piątki dla zwierząt". O 12.00 rozpocznie się blokada ulic Warszawy. Tego dnia posłowie będą głosować nad przyjętymi przez Senat poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt.





Najbliższy protest będzie różnił się od dotychczasowych akcji rolników. Ze względu na stan epidemiczny w kraju lider Agrounii wzywa do blokowani ulic Warszawy samochodami osobowymi. "Nie oddamy tego na co bardzo długo pracowaliśmy. Nie ma zgody na milczącą śmierć polskiego rolnictwa. Nie zgodzimy się na zamknięcie ani jednego gospodarstwa! (...) Rządzący nauczyli się z nikim nie rozmawiać. To jest ich sposób na rozwiązywanie problemów w Polsce - przeczekać i ludzie się zmęczą. Nie!" - pisze na profilu stowarzyszenia Michał Kołodziejczak.

Rolnicy będą blokować Warszawę od godziny 12.00. Tego samego dnia w Sejmie między 13.00 a 16.00 będzie trwało głosowanie nad senackimi poprawkami, które zakończy prace parlamentarny nad ustawą. Po głosowaniu projekt trafi na biurko Andrzeja Dudy. Prezydent będzie mógł podpisać nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt wraz z przyjętymi przez Sejm poprawkami, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Dzień wcześniej, a więc 27 października, zbierze się komisja rolnictwa, która rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie ustawy o tzw. Piątce dla zwierząt i zaopiniuje zgłoszone poprawki.

- Nie ma naszej zgody na żadną „piątkę dla zwierząt”. (…) Już wcześniej mówiłem, że w trakcie epidemii nie powinny być forsowane w Sejmie czy w innych instytucjach zmiany prawa, które uderzają w grupę obywateli, którzy nie mogą protestować – zaznaczył Kołodziejczak i zaapelował do rolników: „Nie atakujcie policji, nie atakujcie społeczeństwa, pokażcie kulturę, która wynieśliście ze swojego gospodarstwa”.