Rolnik oskarżony o nielegalne zapraszanie cudzoziemców

Właściciel gospodarstwa spod Płońska złożył 250 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Pracy im jednak u siebie nie dał.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku wniosła akt oskarżenia wobec 36-letniego właściciela gospodarstwa rolnego we wsi Czerwińsk nad Wisłą. Przedstawiono mu 239 zarzutów, które dotyczą składania fałszywych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców – poinformował lokalny portal naszciechanow.pl. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia.



Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Rejonowego w Płońsku to efekt kilkumiesięcznego śledztwa policjantów z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją płońskiej komendy powiatowej. Z jego ustaleń wynika, że od 2013 r. 36-letni właściciel gospodarstwa rolnego z gminy Czerwińsk nad Wisłą wystawił w sumie blisko 250 oświadczeń dla obywateli Ukrainy o zamiarze zatrudnienia ich w swoim gospodarstwie. W 239 przypadkach oświadczenia te były jednak fałszywe, gdyż rolnik wcale nie miał zamiaru zatrudniać osób, które zapraszał.



Wystawiane oświadczenia legalizował jednak we właściwych urzędach, dzięki czemu obcokrajowcy otrzymywali wizy, a po przekroczeniu granicy z Polską mogli bez przeszkód poruszać na obszarze UE. 36-latek, jak twierdzi policja, za każde „lewe” zaproszenie pobierał prowizję. Miała ona wynosić od 10 do 30 zł za sztukę.



Skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-latkowi zawiera 239 zarzutów korupcyjnych, które dotyczą poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Gospodarzowi grozi teraz do 8 lat więzienia.