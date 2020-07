Rolnik pod wywróconym ciągnikiem

Na stromym zjeździe drogi gruntowej ciągnik przewrócił się, przygniatając kierowcę.

Do groźnego w skutkach wypadku z udziałem ciągnika rolnicza doszło we wsi Stróże, koło Zakliczyna w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). W jego wyniku traktorzysta poważnie ranny trafił do szpitala.

Jak ustalili śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, 46-letni rolnik po skoszeniu trawy na jednej działce zjeżdżał polną drogą po stromym wzniesieniu, zmierzając na drugą łąkę. Na szutrowej nawierzchni traktor jednak ześlizgnął się i rolnik stracił kontrolę nad pojazdem. Ciągnik wywrócił się przygniatając kierującego.

Poszkodowanego wydobyli spod traktora strażacy z miejscowej OSP. Został on zabrany do tarnowskiego szpitala. Lekarze stwierdzili u 46-latka złamania kości miednicy i inne groźne obrażenia. Kierowca ciągnika w chwili zdarzenia był trzeźwy.