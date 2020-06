Rolnik postawił na polu baner, by zbudować chlewnię

„Tu powstanie chlewnia. Tu wylewam gnojowicę – nawóz naturalny” - taki nietypowy baner pojawił się na polu koło Murowanej Gośliny w Wielkopolsce.

Jak się można dowiedzieć z napisu na banerze we wsi Mściszewo, za tym oryginalnym przekazem stoi rodzinne gospodarstwo rolne, które działa nieprzerwanie od 1962r. Sprawę wyjaśnił regionalny portal e-poznań.pl rolnik. Okazuje się, że ta anty-reklama to przedsięwzięcie zdesperowanego rolnika, który od dawna bezskutecznie stara się wybudować w okolicy chlewnię.

Gospodarz już przed rokiem miał uzyskać pozytywną decyzję środowiskową na planowaną inwestycję, ale później władze gminy zmieniły do niej nastawienie i budowę blokują. Stosunek do zamiarów rolnika zmienić się miał ponoć pod naciskiem mieszkańców, którzy chcieliby grunty przeznaczyć na działki budowlane. Wójt wolałby, aby chlewnia znalazła się raczej w planowanej przez samorząd strefie przemysłowej, a to poza gospodarstwem.

Zainteresowani budową chlewni rolnicy nie zamierzają jednak rezygnować z planów rozwoju. Za pomocą banera uprzedzają potencjalnych deweloperów i indywidualnych inwestorów, by nie nabywali gruntów z przeznaczeniem na budownictwo mieszkalne.

Podobne ostrzeżenia rolnicy zamieścili również na fejsbukowym profilu swojego gospodarstwa. „Odradzam zakup działek budowlanych w jakiejkolwiek części Mściszewa, gm. Murowana Goślina, pow. poznański! Mając na uwadze dobro mieszkańców, planujących budowę wymarzonego domu na wsi, informuję o zamiarze budowy dwóch chlewni na min. 1000 sztuk każda. Ponadto w wielu częściach wsi Mściszewo posiadam pola, na które sumiennie wylewam gnojowicę - nawóz naturalny!! Jeśli nie jesteś gotowy na akceptację walorów wsi - zostań w mieście” – pisze tam rolnik.