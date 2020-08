Rolnik w szpitalu po kopnięciu przez byka

Mężczyzna w ciężkim stanie został zabrany do szpitala przez śmigłowiec ratunkowy.

Do poważnego wypadku doszło w minioną niedzielę w gospodarstwie we wsi Szewce, w gminie Buk (woj. wielkopolskie). Jak podaje portal wlkp112.pl, rolnik w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy, którzy znaleźli poszkodowanego mężczyznę przy zagrodzie dla bydła. Jak się okazało, rolnik zbliżył się od tyłu do byka i zwierze go kopnęło. Doznał obrażeń w okolicach klatki piersiowej i brzucha.

Strażacy udzielili pierwszej pomocy rannemu i podali mu tlen. Ze względu na ciężki stan na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli lądowisko i przetransportowali poszkodowanego do maszyny.

W działaniach wzięli udział ochotnicy z OSP Buk i OSP Szewce.