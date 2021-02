Rolnik zapłacił - traktor nie dojechał

Młody rolnik z Podlasia stracił kilkanaście tysięcy złotych, płacąc za dostawę ciągnika, który nigdy do niego nie dotarł.

15 tysięcy złotych stracił 23-letni rolnik z gminy Krasnopol na Podlasiu, który chciał zakupić na aukcji internetowej ciągnik rolniczy. Pieniądze stanowiły m.in. zaliczkę oraz koszty sprowadzenia pojazdu z Francji.

Z relacji policji wynika, że mężczyzna na początku br. na jednym z portali ogłoszeniowych znalazł ofertę sprzedaży ciągnika rolniczego. Zainteresowany zakupem nawiązał ze sprzedającym i dowiedział się, że maszyna znajduje się we Francji. Na życzenie 23-latka oferent przysłał więcej, bardziej szczegółowych zdjęć traktora. To uwiarygodniło go w oczach rolnika i obie strony dobiły targu.

Zaraz też z kupcem skontaktował się rzekomy przewoźnik, który miał dostarczyć ciągnik z Francji do Polski. 23-latek przelał mu pewną kwotę na poczet kosztów transportu. Z kolei sprzedający zażądał zaliczki za zakupiony pojazd i mieszkaniec gminy Krasnopol wykonał również ten przelew.Trzeci przelew trafić miał do rzekomego prawnika, który załatwić miał problemy z wywiezieniem maszyny na granicy. Rolnik zgodził się nawet opłacić słony mandat, który miał otrzymać kierowca wiozący traktor do jego gospodarstwa.

W sumie 23-latek przelał ponad 15 tysięcy złotych. Zamówiony ciągnik nigdy jednak nie dojechał, a po kilku dniach od transakcji kontakt ze sprzedającym się urwał. Teraz oszustów tropią policjanci z komendy powiatowej w Sejnach.

