Ranną rowerzystke zabrał do szpitala śmigłowiec LPR, Foto ilustracyjne: Policja

Siedemnastoletnia rowerzystka trafiła do szpitala, po tym jak najechała na prasę rolniczą za ciągnikiem.

O nietypowym, ale groźnym w skutkach wypadku donosi Tydzień Ziemi Śremskiej. Doszło do niego na prostym odcinku drogi powiatowej między Zbrudzewem a Niesłabinem, w gminie Śrem, w Wielkopolsce.

Jadąca rowerem 17-latka wjechała w prasę rolniczą zaczepioną do ciągnika. Poważnie ranną nastolatkę zabrał do szpitala śmigłowiec ratowniczy.

Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny wypadku. Wiadomo tylko, że ciągnik zetor z doczepioną balociarką stał na poboczu drogi. Traktorzysta nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego doszło do zderzenia.

Dziewczyna wskutek uderzenia doznała na tyle poważnych obrażeń, że przybyli na miejsce ratownicy pogotowia zdecydowali wezwać na pomoc Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na szczęście - jak donosi portal Tygodnia Ziemi Śremskiej - poszkodowana miała na głowie kask rowerowy. Gdyby nie to, wypadek mógł mieć tragiczny finał.

Sprawą zajmują się policjanci z KPP w Śremie.