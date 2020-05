Rozbita szajka przemycała tytoń i produkowała papierosy

Funkcjonariusze CBŚP i lubuskiej KAS rozbili grupę przestępczą, która nielegalnie zwoziła z Niemiec tytoń i w Polsce produkowała wyroby tytoniowe.

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, owocem wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej było zlikwidowanie dwóch krajalni liści tytoniu, przejęcie ponad 10 ton tytoniu oraz odzyskanie skradzionego samochodu wartego 150 tys. Przeprowadzone czynności skutkowały zatrzymaniem 5 osób, podejrzanych o udział w przestępczej grupie. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu zielonogórskiego, w wieku od 30 do 41 lat.

Z ustaleń policjantów z oddziału CBŚP w Gorzowie Wielkopolskim wynika, że członkowie grupy przemycali liście tytoniu z Niemiec do Polski, a następnie w kraju przerabiano je na krajankę tytoniową, która trafiała do nielegalnych fabryk papierosów.

Jak dowiadujemy się z policyjnej informacji, w trakcie przeprowadzonych działań zlikwidowano dwie krajalnie liści tytoniu, które znajdowały się w budynkach na terenie prywatnych gospodarstw w województwie lubuskim i wielkopolskim. Przejęto tam także 4 tony tytoniu oraz zabezpieczono maszyny służące do rozdrabniania liści tytoniu, suszarnię oraz wagi.

W efekcie prowadzonych działań operacyjnych udaremniono również przemyt kolejnej partii tytoniu z Niemiec. Zabezpieczono ładunek tira, który miał zawierać wełnę mineralną, tymczasem w naczepie znajdowało się 20 europalet z liśćmi tytoniu. Zarekwirowano prawie 6,5 tony towaru. Z ustaleń policji wynika, że tytoń miał trafić do nielegalnej krajalni. Zaskoczeniem dla interweniujących policjantów był fakt, że kierowca tira jechał z Niemiec do woj. lubuskiego nie posiadając uprawnień do kierowania takimi pojazdami.

Podczas zatrzymania jednego z podejrzanych policjanci odzyskali również samochód audi Q7 o wartości 150 tys. zł, który został skradziony w styczniu 2020 roku we Wrocławiu. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był poszukiwany listem gończym, za kradzieże pojazdów na terenie Polski i Niemiec.

"W Prokuraturze Rejonowej w Świebodzinie przedstawiono podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich usłyszał zarzut kierowania nią. Dodatkowo osoby te usłyszały również zarzuty dotyczące m.in. organizowania przemytu, przemycanie tytoniu i wytwarzania wyrobów tytoniowych, czym narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 5 mln zł. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani" - podaje CBŚP.

Śledztwo jest wciąż rozwojowe i organy ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań.