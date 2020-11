Rozjeździł autem obsiane pole szwagra

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który jeżdżąc samochodem zdewastował zasiewy rolne.

Do komendy w Sejnach zadzwonił rolnik z Krasnopola na Podlasiu, któremu nieznany sprawca zdewastował świeżo obsiane pole. Policjanci, którzy udali się na miejsce, w ciągu kilku godzin ustalili podejrzanego o zniszczenie zasianego zboża.



Okazało się, że sprawcą jest 31- letni szwagier rolnika, mieszkaniec Krasnopola. Mężczyzna świadomie zniszczył zasiewy, a po powrocie do domu zmienił opony w swoim samochodzie, by nikt nie wpadł na jego trop. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy zabezpieczyli opony pasujące bieżnikiem do śladów na polu.



31-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzony jego wyczynami gospodarz oszacował straty na 1600 złotych.