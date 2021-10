Rozmowy polsko-palestyńskie i podpisanie Memorandum

Podczas rozpoczętych dziś targów Polagra odbyły się dziś rozmowy polsko-palestyńskie. Podpisane zostało Memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkały się delegacje polskiego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rolnictwa Palestyny.

Przewodniczący strony polskiej minister Grzegorz Puda rozmawiał z ministrem rolnictwa Palestyny Ryiadem M. Y. Attarim.

W trakcie spotkania omówiono m.in. stan współpracy i kwestie dostępu do rynku palestyńskiego dla produktów rolno-spożywczych z Polski oraz możliwości rozwoju wymiany handlowej.

– Wyniki wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi między Polską a Palestyną nie są w pełni zadawalające. Myślę, że w tym obszarze jest jeszcze duży potencjał do wzrostu, zauważalny przez obie strony. Szczególnie z uwagi na uzupełnianie się produkcji rolnej w naszych krajach – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Podpisanie Memorandum

Podsumowaniem dzisiejszych rozmów było podpisanie Memorandum o porozumieniu między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Rolnictwa Palestyny o współpracy w dziedzinie rolnictwa.

– Jestem przekonany, że stanie się ono impulsem do pogłębienia naszych kontaktów dotyczących sektora rolno-spożywczego – powiedział minister Grzegorz Puda po podpisaniu dokumentu.

Memorandum obejmuje następujące obszary współpracy:

· badania w dziedzinie rolnictwa (genetyka, technologie, nowoczesne techniki rolnicze), wymiana praktyk laboratoryjnych, ekspertów z dziedziny zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz;

· intensyfikację współpracy w dziedzinie weterynarii i zwiększanie potencjału palestyńskich służb weterynaryjnych;

· rozwój zasobów lądowych i wodnych (rekultywacja gruntów i pozyskiwanie wody);

· wymianę doświadczeń w dziedzinie przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych, działalności diagnostycznej, środków i porozumień dla osiągnięcia sprawnego funkcjonowania całego łańcucha bezpieczeństwa żywności; wymiana doświadczeń w zakresie rejestracji środków ochrony roślin;

· promocję dwustronnego handlu rolnego między Palestyną a Polską.

– Jestem przekonany, że nasze zadanie powinno polegać na usunięciu wszelkich utrudnień, które mogą ograniczać rozwój handlu – stwierdził polski minister podkreślając duże możliwości zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej. – Szczególnie, że produkcja rolna w naszych krajach uzupełnia się – dodał.

Zakres wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Palestyną

Polska ma dodatnie saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Palestyną. W 2020 r. wyniosło ono ponad 11,7 mln EUR i wobec marginalnego importu z Palestyny stanowi również kwotę eksportu.

W 2020 r. zanotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych do Palestyny o 32 proc. w stosunku do roku 2019, do poziomu prawie 11,7 mln EUR.

Główne produkty eksportowane do Palestyny w 2020 r. to:

§ wody, w tym wody mineralne i wody gazowane (wzrost wartości eksportu

o 10 proc. r/r);

§ czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao (wzrost o 50 proc.);

§ chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka (wzrost o 30 proc.);

§ mięso wołowe mrożone (blisko 3 krotny wzrost).

Wymienione towary stanowiły 81 proc. wartości całego eksportu rolno-spożywczego z Polski do Palestyny w 2020 r.

W okresie I-VII 2021 r. Polska odnotowała saldo w wysokości 5,8 mln EUR.