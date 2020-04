Sadownicy będą dezynfekować ulice Grójca

W piątek w nocy na ulice Grójca (woj. mazowieckie) mają wyjechać rolnicze opryskiwacze, by zdezynfekować miasto.

Jak poinformował portal kobietawsadzie.pl, władze miasta zdecydowały o opryskaniu ulic i miejsc publicznych preparatem biobójczym w związku z pandemią koronawirusa. Do udziału w akcji Burmistrz Miasta zaangażował kilku sadowników z okolicy, którzy użyją rolniczego sprzętu.



Jak podaje portal kobietawsadzie.pl, działania przeprowadzone zostaną w piątek w nocy, jeśli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające do wykonania oprysku. Dezynfekcja miasta ruszy od godz. 22. W tym czasie policja i strażacy pilnować będą, by mieszkańcy nie wychodzili na ulice. To będzie już druga taka akcja - pierwsze odkażanie miejsc publicznych przeprowadzili w miniony piątek strażacy z OSP Grójec.



Według nieoficjalnych danych, sadownicy wykonają opryski roztworem podchlorynu sodu. Podobne działania miały miejsce we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Wczoraj Sanepid w Grójcu poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarły dwie osoby: 59-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna, podaje z kolei portal grojec24.pl. Potwierdzono też 9 nowych przypadków zakażenia.

Łączna liczba przypadków choroby potwierdzonych laboratoryjnie to 83 osoby. Pierwszy przypadek zachorowania w powiecie to pielęgniarka pracująca w szpitalu w szpitalach w Grójcu i w Nowym Mieście nad Pilicą.