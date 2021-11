Sadownik oszukany przy sprzedaży jabłek

Oszust podszył się pod przedstawiciela czeskiej firmy i wyłudził od rolnika 50 ton owoców.

Puławska policja tropi oszusta, którego ofiara padł pewien sadownik z gminy Kurów, w województwie lubelskim. Poszkodowany stracił 50 ton jabłek o wartości 30 tysięcy złotych.

Oszust zadzwonił do rolnika spod Kurowa na początku października br. Podawał się za przedstawiciela czeskiej firmy, która szuka dostawców owoców. Sadownik miał do sprzedania 150 ton jabłek, a domniemany Czech był zainteresowany ich zakupem. Mężczyźni porozumieli się w kwestii ceny i kilka dni później dwie ciężarówki wyładowane owocami pojechały do kupującego.To miał być pierwszy z kilku zaplanowanych transportów.

Rolnik wysłał kupcowi dane do faktury i cierpliwie czekał na przelew należności na konto. Pieniądze się jednak nie pojawiły, a kontakt z czeskim handlowcem nagle się urwał. Sadownik poważnie zaniepokoił się jednak dopiero, gdy na rolniczym forum przeczytał ostrzeżenie innego oszukanego przy sprzedaży jabłek rolnika, a dotyczący tej samej firmy skupowej.

Czeski kontrahent telefonów nie odbierał, ale od firmy która przewiozła jabłka dowiedział się, że zamawiający w ostatniej chwili zmienił miejsce dostawy. Jabłka pojechały do pewnej wsi pod Hrubieszowem, gdzie czeski pośrednik z miejsca odsprzedał je za gotówkę innej osobie i uregulował rachunek za transport.

Właściciel sadu zawiadomił policje o oszustwie. Postępowanie w "czeskiej sprawie" prowadzi wydział do walki z przestępczością gospodarczą puławskiej komendy. Podobną sprawę prowadzą również policjanci z województwa łódzkiego.