Samobójca na silosie

Mężczyzna wszedł na silos i zagroził, że skoczy. Policjanci zapobiegli tragedii.

Policjanci z Gorzowa Wlkp. w woj. lubuskim interweniowali, gdy pewien mężczyzna wdrapał się na wysoki silos na zboże i zagroził, że z niego skoczy. Upadek z wysokiej na kilkanaście metrów budowli groził jego śmiercią, a przynajmniej bardzo poważnymi obrażeniami.



Gorzowscy funkcjonariusze nie zwlekali: „w biegu pokonywali betonowe ogrodzenie, by jak najszybciej dostać się do mężczyzny, który groził skokiem” – relacjonuje w komunikacie komenda wojewódzka. Gdy już znaleźli się u podnóża silosu, nakłonili mężczyznę, by zrezygnował z samobójczych planów i zszedł na dół. Po interwencji przekazali 30-letniego mężczyznę lekarzom.