Funkcjonariusze zabezpieczyli na posesji 86-latka prawie 350 nielegalnych rośliny.

"Senior w gąszczu konopi" - tak komunikat o wykryciu i zlikwidowaniu plantacji konopi indyjskich zatytułowali policjanci z komendy powiatowej w Staszowie (woj. świętokrzyskie). Wspomniana plantacja znajdowała się bowiem w całości w ogrodzie 86-letniego właściciela.

347 nielegalnych krzewów narkotycznej rośliny funkcjonariusze znaleźli na prywatnej posesji w gminie Rytwiany. Trafili tam w wyniku prowadzonego śledztwa.

Gdy zapukali do drzwi domu, otworzył im zdziwiony senior. Mężczyzna oświadczył, że nasiona konopi kupił na targu. Rośliny także uprawiać miał na nasiona, które mieli i dodaje do posiłków. Czytał bowiem w Internecie, że ma to dobry wpływ na zdrowie.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz będzie się musiał wytłumaczyć przed sądem. Zgodnie z kodeksem grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.