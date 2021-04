Senior spadł z ciągnika - pojazd jeździł po leżącym

80-letni rolnik ucierpiał w wypadku w trakcie prac polowych, w jednym z gospodarstw na Mazowszu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie w woj. mazowieckim wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło podczas prac polowych w gospodarstwie na terenie gminy Brańszczyk.W zdarzeniu ucierpiał 80-letni rolnik.



Funkcjonariusze ustalili na miejscu wypadku, że 80-latek kierował ciągnikiem rolniczym z przyczepką. Prawdopodobnie w trakcie jazdy zasłabł, stracił równowagę i spadł z ciągnika na ziemię. Niestety, traktor nie zatrzymał się, ale jeździł sam ze skręconymi kołami, wskutek czego dwukrotnie przejechał po leżącym 80-latku.



Na całe szczęście mieszkający nieopodal sąsiedzi pobiegli na pole widząc ciągnik bez kierowcy. Pobiegli na pole i zatrzymali traktor, oraz wezwali pogotowie do poszkodowanego. Nieprzytomny 80-latek został przewieziony do szpitala. Nie wiadomo jakie są rokowania lekarzy co do jego zdrowia.

"Chwila nieuwagi i zmęczenie podczas wykonywania z pozoru prostych czynności niejednokrotnie może skończyć się tragicznie. Dlatego policjanci apelują, aby do wykonywania swoich obowiązków nie podchodzić niedbale i rutynowo." - czytamy w komunikacie mazowieckiej Policji.