Setki litrów piwa wylane do ścieku

Kilkaset puszek zarekwirowanego piwa wylano komisyjnie w kieleckim składzie podatkowym.

W składzie podatkowym w Kielcach zniszczono komisyjnie 800 puszek przeterminowanego piwa. Działania przebiegały pod nadzorem funkcjonariuszy Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

"Skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe (np. alkohol, tytoń) są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, albo z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Z tej procedury korzysta wiele firm, gdyż daje ona możliwość odroczenia płatności, co ma duże znaczenie dla płynności finansowej firmy." - wyjaśniają służby celne.

Zdarza się jednak, że towar magazynowany jest w składzie podatkowym zbyt długo i mija jego termin przydatności. Wówczas można go zniszczyć pod nadzorem funkcjonariusza celno-skarbowego, a właściciel zwolniony jest z zapłaty należnej akcyzy.

Z takiej właśnie procedury skorzystała firma, która magazynowała piwo w składzie podatkowym na terenie województwa świętokrzyskiego.