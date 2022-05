Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na mocy podpisanej umowy współpracy stała się partnerem naukowo-badawczym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja budzi rozgoryczenie rolników, którym grozi utrata gospodarstw.

SGGW i spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisali porozumienie o współpracy.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma zadbać o zrównoważony rozwój największej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce - czytamy w komunikacie na stronie uczelni.

Tymczasem protestujący przeciw wysiedleniom z powodu budowy portu rolnicy nie kryją oburzenia decyzją władz uczelni.

- Centralny Port Komunikacyjny budujemy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Współdziałanie z SGGW pomoże nam ją odpowiednio implementować. Obszarami, w których dostrzegamy szczególnie duży potencjał do współpracy są m.in.: hydrologia, ochrona przyrody i oddziaływanie na środowisko, budownictwo pasywne, architektura krajobrazu i wnętrz – powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK przy okazji podpisania umowy.

Centralny Port Komunikacyjny będzie współpracował z SGGW

Efektem współpracy między CPK i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego mają być wspólne projekty naukowe i edukacyjne. SGGW ma prowadzić prace badawcze na potrzeby projektu CPK. Uczelnia ma również zorganizować dedykowane do potrzeb CPK studia magisterskie i podyplomowe.

Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelnią, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców elementów składowych projektu. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy – czytamy w komunikacie na stronie SGGW.

- Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę, by programy studiów były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki współpracy ze spółką CPK zyskamy dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK otrzyma dostęp do ważnego ośrodka naukowego i przygotowania kadr. Nowoczesne centra badawcze, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na wysoką innowacyjność – powiedział podczas uroczystego podpisania porozumienia prof. dr hab. Michał Zasada, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Rolnicy protestują przeciwko CPK

- Rektor największej w kraju uczelni rolniczej sprzedaje rolników za garść srebrników – mówi oburzony Tadeusz Szymańczak, rolnik ze Skrzelewa w gminie Teresin, były poseł, a obecnie lider protestujących przeciw budowie CPK rolników z gmin Teresin, Baranów i Wiskitki. - Oboje z żoną studiowaliśmy na SGGW, ale teraz wstyd nam będzie się do tego przyznawać, podobnie jak wielu innym absolwentom w naszej okolicy.

- O jakim zrównoważonym rozwoju tego obszaru mówi rektor, skoro ani razu nie wspomina o rolnictwie? – pyta Tadeusz Szymańczak. -1 ha kukurydzy produkuje 10t tlenu i absorbuje 23 t dwutlenku węgla. Tym tlenem oddycha Warszawa, także naukowcy i studenci SGGW. CPK oznacza zabetonowanie 8 tys. ha najlepszych na Mazowszu gruntów rolnych i wysiedlenie 8 tysięcy mieszkańców, głównie rolników. Oprócz tego to zagłada dla chronionych gatunków roślin, zwierząt, owadów, zniszczenie naturalnego krajobrazu. O jakim zrównoważonym rozwoju może tu być mowa?

- Uważam, że to hańba dla uczelni, że staje po stronie CPK. Czy SGGW chce teraz kształcić u siebie stewardessy i pilotów? Jakie korzyści niesie ta współpraca? – dodaje zbulwersowany Szymańczak.

- Chciałbym zaprosić rektora na spotkanie z rolnikami, którym CPK chce zabrać gospodarstwa. Chciałbym, by zobaczył na własne oczy co oznacza budowa CPK.