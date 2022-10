Tragiczny wypadek zdarzył się w gospodarstwie na Kujawach. Rolnik zginął przy pracy.

82-letni rolnik został znaleziony martwy na polu w miejscowości Błenna B, w gminie Izbica Kujawska, w powiecie włocławskim (woj. kujawsko-pomorskie). Mężczyzna został przygnieciony maszyna rolniczą - poinformował portal wloclawek.naszemiasto.pl.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło prawdopodobnie w czwartek po południu, bo wówczas gospodarz miał obsiewać pole. Znaleziono go jednak martwego dopiero rankiem następnego dnia. Wszystko wskazuje na to, że zginął wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ciało mężczyzny leżało na polu przygniecione przez siewnik. Wydobyli je strażacy z OSP Błenna. Wstępne ustalenia mówią, że senior naprawiał maszynę. Gdy leżał pod siewnikiem podpierający maszynę lewarek obsunął się i rolnik został przygnieciony - podaje TVN24 na podstawie informacji przekazanych przez KMP we Wocławku.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny śmierci seniora.