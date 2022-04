Policjanci z Kołobrzegu odzyskali ciągnik, ukradziony rolnikowi w biały dzień wprost z pola.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie) zgłosił się rolnik, któremu nieznani sprawcy w trakcie prowadzonych prac ukradli z pola pozostawiony na chwilę ciągnik rolniczy. Wartość pojazdu poszkodowany wycenił na 10 tys. zł.

Śledczy stanęli na wysokości zadania – ustalili i zatrzymali sprawców zuchwałej kradzieży. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu. Przy jednym z nich w czasie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli 4 gramy amfetaminy.

Podejrzani trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży. Mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeden ze sprawców odpowie także za posiadanie narkotyków. Sędzia do czasu rozprawy objął podejrzanych dozorem policyjnym.

Policjanci na posesji jednego z zatrzymanych odnaleźli także skradziony ciągnik. Pojazd wrócił już do właściciela.