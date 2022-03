Skradziona na Podlasiu koparka odnaleziona na Mazurach

Maszyna skradziona ze żwirowni, wytropiona została w porcie żeglarskim w Giżycku.

Koparka została skradziona ze żwirowni w gminie Klukowo, w powiecie wysokomazowieckim na Podlasiu. Pokrzywdzony oszacował straty na ponad 60 tysięcy złotych. Przedsiębiorca zaangażował do jej poszukiwań agencje detektywistyczną.

W efekcie współpracy, jaka detektywi podjęli z policjantami, po tygodniu udało się wytropić skradzioną maszynę na portowym placu w Giżycku na Mazurach. Koparka jeszcze tego samego dnia wróciła do właściciela. Do wyjaśnienia sprawy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Analizując szczegółowo nagrania z monitoringu policjanci ustalili numery ciężarówki, którym przewożona była skradziona koparka. Ustalono również jej właściciela. Funkcjonariusze zatrzymali 25-latka w Suwałkach, a jego trzech wspólników w Ciechanowcu. Są nimi 24, 26 i 27-letni mieszkańcy Suwałk i Gołdapi.

Wszyscy podejrzani trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.