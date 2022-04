Policjanci zatrzymali złodzieja, kiedy wrócił po swój łup do lasu.

Funkcjonariusze z komendy w Pleszewie (woj. wielkopolskie) ustalili i zatrzymali sprawcę, który okradł ze sprzętu gospodarstwo we wsi Stara Kaźmierka w gminie Chocz. Zatrzymany to 42-latek z powiatu jarocińskiego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna wyłamał bramę garażu i z budynku zrabował 200 litrów oleju napędowego, quada, elektronarzędzia i agregat prądotwórczy. Z podwórza zabrał również ciągnik rolniczy. Poszkodowany gospodarz oszacował straty na 25 tys. zł.

Policjanci namierzyli najpierw skradziony ciągnik, który złodziej schował w lesie. Złodziej wpadł w zasadzkę, gdy następnego dnia wrócił do lasu zabrać pojazd. Na posesji zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli resztę łupów z włamania. Traktor i reszta przedmiotów wróciły do właściciela.

42-letni sprawca ma już na swoim koncie podobne przestępstwa, więc stanie przed sądem jako recydywista. Grozi mu do10 lat więzienia.