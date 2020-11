Skradziony mustang odnaleziony w stodole

Policjanci odzyskali sportowego forda mustanga, którego skradziono w Warszawie. Złodzieje już go rozkręcali na części.

Wartego ponad 160 tys. zł forda mustanga odzyskali policjanci z komendy powiatowej w Sokołowie Podlaskim. Auto zostało skradzione na terenie Warszawy, ale wcześniej zostało wypożyczone z firmy w Dąbrowie Górniczej.

Policja szybko namierzyła samochód na terenie powiatu sokołowskiego w woj. mazowieckim. Gdy funkcjonariusze wkroczyli do wytypowanego gospodarstwa rolnego, zastali w stodole dwóch mężczyzn zajętych właśnie demontażem elementów skradzionego pojazdu. Obaj zostali zatrzymani, podobnie jak właściciel gospodarstwa.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu w wieku od 36 do 43 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduję karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Odzyskany samochód wrócił do właściciela na Śląsku.