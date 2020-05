Skradziony skuter w głębokiej studni

Złodziej wykazał się dużą przezornością – skradziony skuter spuścił na dno 50-metrowej, suchej studni.

Policjanci z Kraśnika, w województwie lubelskim, odzyskali skuter, skradziony przed dwoma miesiącami z posesji w gminie Zakrzówek. Jednoślad nie opuścił terenu gminy – ukryty był w studni głębinowej na głębokości niemal 50 metrów.



Do kradzieży doszło na przełomie lutego i marca b.r. Złodziej zabrał skuter pod osłoną nocy. Właścicielka wyceniła straty na ponad 1 tys. zł. Pojazd odzyskano w wyniku przeszukania dwóch posesji, należących do typowanego przez śledczych podejrzanego. Skuter odnaleziony został w niezamieszkałym gospodarstwie, na dnie studni głębinowej. Spoczywał na głębokości 50m, więc policjanci musieli wezwać na miejsce strażaków ze specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego z komendy PSP w Lublinie.



Podczas przeszukania drugiej posesji, gdzie zamieszkiwał podejrzany 61-latek, policjanci ujawnili z kolei nielegalną broń palną i amunicję. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, zabezpieczono dwie jednostki broni palnej, na które mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia, karabinek pneumatyczny, kilkadziesiąt zużytych łusek plastikowych, kilka nabojów, śruty i akcesoria, które zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie przez biegłych.



„Odzyskany skuter został zwrócony właścicielce. 61-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku. Wkrótce odpowie za kradzież oraz posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 8.” – informuje KWP w Lublinie.