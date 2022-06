Pożar pochłonął kilkadziesiąt domów i zabudowań gospodarczych we wsi, Foto: KP PSP Nowy Targ

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu umorzyła śledztwo w sprawie ubiegłorocznego pożaru w Nowej Białej, w powiecie nowotarskim, w którym spłonęło kilkadziesiąt budynków.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu umorzyła śledztwo w sprawie pożaru w dniu 19.06.2021 r. w Nowej Białej, który objął 25 domów jednorodzinnych i 23 zabudowania gospodarcze, zagrażając życiu i zdrowiu 109 osób. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy spowodowania tego pożaru." - czytamy w komunikacie wydanym przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

Jak się dowiadujemy, w toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż "do pożaru mogło dojść z dwóch przyczyn – zaprószenia ognia przez niekontrolowaną migrację iskier z przewodu dymowego jednego z budynków do wnętrza innego budynku gospodarczego, który posiadał ubytki w zadaszeniu, albo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk fizycznych zachodzących w instalacji oświetlenia we wnętrzu jeszcze innego budynku gospodarczego, w którym instalacja była prowadzona po drewnianych elementach."

Nie było jednak wystarczających dowodów, które pozwalałyby na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czyli wykluczenie jednej z wersji powstania pożaru. Jak wyjaśnia rzecznik PO w Nowym Sączu: "Było to przede wszystkim spowodowane faktem całkowitego wypalenia miejsca, w którym powstał pożar." W rezultacie postępowania, Prokuratura nie mogła zarzucić nikomu sprawstwa tego pożaru.

Nowa Biała to tradycyjna wieś spiska, w zwartej zabudowie, ciągnąca się wzdłuż brzegu rzeki Białki. Pożar w czerwcu 2021r. gasiło 111 zastępów strażaków z jednostek PSP i OSP z powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz krakowskiego.