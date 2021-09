Śmierć na polu kukurydzy - kombajnista porażony prądem

22-letni mężczyzna zginął wskutek porażenia prądem. Zawadził maszyną o zwisające nad polem przewody.

Tragiczny wypadek wydarzył się w środę, w jednym z gospodarstw w Guzowie, w powiecie żyrardowskim na Mazowszu. Podczas zbioru kukurydzy zginął 22-letni operator kombajnu. Mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem.

Do wypadku doszło około godz. 23. Z ustaleń policjantów wynika, że 22-latek kierował kombajnem do zbioru kukurydzy. Towarzyszył mu 60-letni mężczyzna, kierujący ciągnikiem z przyczepą. W pewnym momencie traktorzysta zauważył, że z maszyny 22-latka ulatnia się dym i ostrzegł go. Widział on też, jak operator kombajnu ucieka z pojazdu trzymając w ręku gaśnicę.

60-latek wykręcił swoim zestawem i podjechał ciągnikiem bliżej, aby lepiej oświetlić kombajn. Wtedy zauważył, że za kombajnem leży 22-latek, a zbiornik ładunkowy maszyny dotyka przewodów linii wysokiego napięcia.

Traktorzysta natychmiast wezwał służby ratownicze i zaczął udzielać młodemu mężczyźnie pierwszej pomocy. Na miejscu pojawiło się pogotowie energetyczne, które zabezpieczyło linię. Reanimację kontynuowali ratownicy medyczni, ale nie odniosła ona skutku. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.