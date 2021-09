Śmierć na polu - rolnik zginął podczas orki

Wskutek przygniecenia pługiem śmierć poniósł 57-letni gospodarz.

Tragiczny wypadek wydarzył nocą na polu w miejscowości Biskupiczki w gminie Kisielice, w powiecie iławskim (woj. warmińsko-mazurskie). Rolnik w wieku 57 lat zginął podczas prac polowych – podaje Gazeta Olsztyńska.

Służby ratownicze zaalarmowano w miniony poniedziałek po godz. 23. Na miejsce jako pierwsi przybyli policjanci i strażacy, którzy uwolnili nieprzytomnego poszkodowanego, który został przygnieciony pługiem do ciągnika rolniczego. Podjęto reanimację, która kontynuowali ratownicy medyczni. Niestety, nie udało się już przywrócić u mężczyzny funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Według ustaleń policji, rolnik poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 57-latek został przyciśnięty przez podniesiony pług do ramy traktora – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Iławie. Prokuratur nie stwierdził, by do śmierci gospodarza mogły się przyczynić osoby trzecie i odstąpił od dalszych czynności w sprawie.