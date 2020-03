Śmierć pod ciągnikiem, kalectwo przez maszynę

Do dwóch tragicznych w skutkach wypadków podczas prac polowych doszło w ciągu ostatnich dni w gospodarstwach w woj. opolskim.

O obydwu wypadkach informuje regionalny portal ratownictwo.opole.pl. W miniony wtorek wieczorem miał miejsce śmiertelny wypadek w gospodarstwie w kolonii Odcinek w gminie Rudniki, w powiecie oleskim. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podczas prac polowych został przejechany przez ciągnik rolniczy.



Niestety, 52-letni poszkodowany zmarł na miejscu. Lekarz pogotowia mógł jedynie stwierdzić zgon mężczyzny. Okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśnia policja.



W czwartek 19 marca rano doszło do kolejnego wypadku na polu. W miejscowości Wierzbie, w gminie Łambinowice, w powiecie nyskim. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że ruchome części glebogryzarki pochwyciły nogi obsługującego maszynę mężczyzny.



Poszkodowanego uwolnili z potrzasku strażacy. Jak poinformowali, nie było to łatwe, bowiem musieli odcinać elementy maszyny. Po rannego mężczyznę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.



Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.