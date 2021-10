Śmierć w polu - mężczyzna pod ciągnikiem

Martwego mężczyznę przygniecionego przez traktor znaleziono na polu.

Policja bada sprawę śmierci 54-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono dziś przed południem na polu w miejscowości Pęczyny w gminie Wilczyce, w powiecie sandomierskim (woj. świętokrzyskie) - poinformował portal Echo Dnia.

Ofiara leżała na polu przygnieciona przez przewrócony traktor. Według ustaleń policji, zmarły 54-latek to mieszkaniec powiatu kieleckiego, który przyjechał do rodziny, by pomóc w pracach polowych.