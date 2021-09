Śmiertelny wypadek przy zakupie silnika

Młody rolnik z Wielkopolski zginął, gdy sprawdzał silnik do ciągnika, który chciał zakupić.

O zdarzeniu poinformował portal czasbrodnicy.pl. Do tragicznego wypadku doszło w jednym z gospodarstw w Konojadach, w gminie Jabłonowo Pomorskie, w województwie kujawsko-pomorskim. Odwiedził je wraz ze swoim krewnym 23-letni rolnik z Krajenka w Wielkopolsce, by zakupić silnik do ciągnika rolniczego.

Nabywca chciał przed zakupem sprawdzić silnik, który stał na drewnianej palecie. Właściciel uruchomił go, podłączając do kanistra z paliwem. W trakcie testu od silnika oderwał się metalowy element, który odbił się od palety a potem uderzył 23-latka w klatkę piersiową.

Niestety, wskutek tego uderzenia młody rolnik zmarł na miejscu. Jak ustalili policjanci badający sprawę, śmierć młodego mężczyzny spowodował wystrzelony z dużą siłą docisk tarczy sprzęgła – podaje Czas Brodnicy.