64-letni rolnik zginął podczas prac w gospodarstwie w powiecie augustowskim.

Tragedia rozegrała się we wsi Bargłów Kościelny, w powiecie augustowskim. Jak podaje Radio 5, mężczyzna został potrącony i przygnieciony przez maszynę. Do wypadku doszło podczas zaczepiania przyczepy rolniczej do ładowarki.

Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli na pomoc i wezwali służby ratunkowe. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długotrwałej reanimacji życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.

Przyczyny i okoliczności wypadku badają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.