Spalił stodołę własnej rodzinie

Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach, w województwie małopolskim, zatrzymali 61-latka, który podpalił stodołę na posesji własnej rodziny.

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło 15 czerwca br. Funkcjonariusze przybyli na miejsce pożaru w czasie akcji gaśniczej. Na posesji zastali 61-letniego gospodarza, który był pijany. Badanie wykazało, że ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna wprost przyznał się do podpalenia stodoły.



Jak się okazało, 61-latek zrobił to z zemsty. Za to, że bliscy oskarżyli go o znęcanie się, za co sąd wydał mu nakaz opuszczenia gospodarstwa i zakaz zbliżania się do rodziny. Podkładając ogień podpalacz doznał poparzeń i został przewieziony do szpitala.



Stodoła częściowo spłonęła. Straty sięgają na około 20 tysięcy złotych. Podpalacz usłyszał zarzuty sprowadzenia katastrofy, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia.