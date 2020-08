Spłonęła stodoła

Sześć zastępów strażaków walczyło z pożarem stodoły w gminie Krosno Odrzańskie w woj. lubuskim.

Jak podaje miejscowa jednostka OSP, koło godz. 1.00 w nocy z poniedziałku na wtorek w płonieniach stanęła murowana stodoła w Osiecznicy, w gminie Krosno Odrzańskie. Palił się dach budynku i składowane wewnątrz płody rolne.

Do akcji gaśniczej zadysponowano sześć zastępów strażaków z okolicznych jednostek: OSP Osiecznica, OSP Dąbie, OSP Czarnowo, OSP Gostchorze, OSP Radnica i PSP Krosno Odrzańskie. Strażacy walczyli z pożogą niemal 5 godzin. Ratownicy musieli pracować w aparatach do ochrony dróg oddechowych. Trzeba było zorganizować dodatkowy punkt czerpania wody, by opanować żywioł.

Niestety, mimo ich wysiłków budynek spłonął. Tlące się elementy stodoły dogaszano kilka kolejnych godzin. Konieczna była rozbiórka spalonego drewnianego dachu.

Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Trwa także szacowanie strat po pożarze.