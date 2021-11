Spłoszony koń stratował właściciela

Woźnica trafił do szpitala po tym, jak poturbował go koń z własnego zaprzęgu.

Do poważnego wypadku doszło w gospodarstwie w gminie Susz, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Spłoszony koń zaprzężony do wozu stratował 58-latka. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Policjantów o wypadku zawiadomiła sąsiadka poszkodowanego, która była świadkiem zdarzenia. Z ustaleń śledztwa wynika, że koń zaprzężony do wozu został spłoszony przez inne zwierzę i stratował stojącego przy wozie 58-latka. Mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń ciała i do szpitala zabrał go helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Koń trafił pod opiekę sąsiadów.