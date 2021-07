Spór o krowi dzwonek wywołał protesty rolników

Karawana krów i rolników nocą przez kilka godzin maszerowała po wsi, na znak protestu wobec decyzji władz i okazując solidarność z sąsiadem.

Do niecodziennego protestu rolników doszło przed kilkoma dniami w pewnej gminie w północnej Szwajcarii. Rolnicy z Berikon, w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten, w nocy wyszli ze swoim bydłem z gospodarstw i przez kilka godzin maszerowali głównymi drogami. Za nimi pojechali też gospodarze ciągnikami i maszynami rolniczymi.

Wszystkie krowy były zaopatrzone w tradycyjne dzwonki, bo właśnie o nie chodziło w tym proteście. Jak podaje niemiecki portal agrarheute.de, w ten nietypowy sposób rolnicy chcieli wyrazić solidarność z jednym z miejscowych hodowców, któremu sąd nakazał zdjęcie dzwonków krowom. Ich hałas, gdy wieczorem bydło spędzano z pastwiska, przeszkadzał bowiem sąsiadowi hodowcy.

Efektem sąsiedzkiego sporu była oficjalna skarga i nakaz, jaki otrzymał hodowca bydła. Rolnika zobligowano, by wieczorami zdejmował krowom dzwonki z szyi i nie zakłócał odpoczynku sąsiadowi. Decyzja oburzyła wszystkich rolników w okolicy. Jak argumentują, krowie dzwonki to element miejscowej tradycji i kultury. Jeśli mieszczuchy osiedlające się na wsi tego nie pojmują, to niech wracają do miast.

Z podobnymi problemami borykają się rolnicy ze wszystkich podalpejskich regionów, także w Austrii i Niemczech. Tam również dochodzi do konfliktów na tle używania dzwonków u bydła i również zapadały w tej kwestii równie dla rolników krzywdzące decyzje.