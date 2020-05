Sprawca zatrzymany za zatrucie pszczół

Policjanci z Janowa Lubelskiego zatrzymali rolnika, który będzie odpowiadał za zatrucie środkami chemicznymi 60 rodzin pszczelich.

O zdarzeniu donosi Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach porannych. Prezes lokalnego koła pszczelarskiego zawiadomił policjantów, że w pasiece należącej do starszego małżeństwa w powiecie janowskim doszło do zatrucia pszczół. Wartość strat pszczelarze oszacowali na kwotę około 36 tys. złotych.

Wszystko wskazuje na to, że pszczoły zostały otrute środkiem chemicznym. "Prowadzone na miejscu czynności wykrywacze i zgromadzone w tej sprawie dowody pozwoliły ustalić sprawcę zatrucia pszczół. To 59 – letni mieszkaniec powiatu janowskiego. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez zatrucie środkiem chemicznym 60 rodzin pszczelich." - podaje KWP w Lublinie.