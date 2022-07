33 zarzuty za oszustwa usłyszało 3 internetowych oszustów, którzy oferowali do sprzedaży maszyny i sprzęt, którego w rzeczywistości nie mieli.

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) wpłynął właśnie akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn, trudniących się oszustwami internetowymi. Oskarżeni to 24, 25 i 30-latek, którzy według ustaleń śledczych działać mieli od 2020r. Na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych oferowali do sprzedaży przedmioty, których w rzeczywistości nie posiadali. Od zainteresowanych kupców wyłudzali pieniądze, ale towaru nie dostarczali.

Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Olsztynie, zatrzymania to efekt śledztwa wszczętego po zawiadomieniach oszukanych internautów z regionu. Zatrzymani mężczyźni oferowali do sprzedaży: ciągniki rolnicze, przyczepy, samochody, łodzie, przyczepy kempingowe, quady, czy elektronarzędzia.

„Poszkodowani po wpłacie zaliczek nie doczekali się zamówionego sprzętu, tracąc przy tym pieniądze w łącznej kwocie ponad 110 tys. zł.” – czytamy w komunikacie Policji. Zatrzymani z procederu tego stworzyli sobie stałe źródło dochodu.

Mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty. Na poczet przyszłej kary policjanci w wyniku przeszukań i innych czynności zabezpieczyli u nich kilkanaście tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.