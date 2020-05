Spuszczał paliwo z ciągników

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który opróżnił zbiorniki dwóch traktorów.

Zdarzenie miało miejsce w gminie Zalewo w powiecie iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim. Policjanci przyjęli zawiadomienie, iż w jednym z gospodarstw nieznany sprawca spuścił ze zbiornika jednego ciągnika 15 litrów oleju napędowego, natomiast z drugiego ciągnika 8 litrów płynu adBlue.



Paliwo i płyny skradziono w wyniku włamania do pojazdów. Policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego o dokonanie tej kradzieży. Zatrzymany to 30-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyzna tłumaczył się, że do kradzieży zmusiła go ciężka sytuacja materialna.

30-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Wkrótce będzie się tłumaczył przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.