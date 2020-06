Spuszczali paliwo z rolniczych maszyn

Policjanci z gołdapskiej komendy zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzieże paliwa z maszyn rolniczych w gospodarstwie.

Do kradzieży z włamaniem doszło w nocy z 29 na 30 maja br. w miejscowości Żytkiejmy, w gminie Dubeninki w województwie warmińsko-mazurskim. Jeden z rolników zawiadomił policje, iż z dwóch ciągników i fadromy nieznany sprawca spuścił kilkaset litrów oleju napędowego. Wartość strat oszacowano na blisko 3 tysiące złotych.

W wyniku przesłuchania świadków i oględzin miejsca zdarzenia, pracujący nad tą sprawą policjanci wytypowali krąg podejrzanych. 17 czerwca do policyjnego aresztu trafił 27-latek, a następnego dnia dołączył do niego 22-letni mężczyzna. Ustalenia funkcjonariuszy okazały się trafne. Obaj podejrzani przyznali się do kradzieży.

Według śledczych sprawa ma jednak wciąż charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów wobec podejrzanych. Poszkodowanych może być więcej. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.