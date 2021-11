Staranowali bramę i ukradli wózek widłowy

Policjanci zatrzymali parę złodziei, która ukradła wózek widłowy z prywatnej posesji.

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy dokonali kradzieży wózka widłowego z posesji w Działoszynie, w powiecie pajęczańskim, w woj. łódzkim.

Do kradzieży doszło w nocy z wtorku na środę. Złodzieje weszli na teren prywatnej firmy, która zajmuje się sprzedażą i serwisem maszyn. Tam wsiedli na wózek widłowy, staranowali bramę i odjechali. Łupem nie cieszyli się jednak długo, bo gdy zjechali z drogi na pole, pojazd zakopał się w miękkim gruncie.

Wartość maszyny szacowana jest na 60 tysięcy złotych. Rabusie porzucili jednak wózek i dalej uciekali pieszo. Dzięki systemowi monitoringu policjanci już po chwili ruszyli w ślad za nimi i szybko zatrzymali. Rabusiami okazała się para: 26-letnia pijana kobieta i jej 28 letni partner. Ona jest mieszkanką gminy Kiełczygłów a jej przyjaciel jest z gminy Siemkowice.

"Para odpowie teraz za kradzież oraz zniszczenie mienia za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Wartość uszkodzonego ogrodzenia to około 40 tysięcy złotych. Skradziony wózek widłowy wrócił do właściciela" - informuje łódzka KWP.