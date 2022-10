W gospodarstwie pod Sępólnem Krajeńskim policjanci wykryli nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych.

Policjanci z Sępólna Krajeńskiego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z biura w Bydgoszczy zlikwidowali wspólnie nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych w gminie Sępólno Krajeńskie, w woj. kujawsko-pomorskim.

Mieściła się ona w stodole w pewnym gospodarstwie. Łącznie w budynku zabezpieczono około 7,5 tony wyrobów tytoniowych w różnej fazie obróbki. Z wyliczeń KAS wynika, że gdyby tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 4 miliony złotych. Służby zarekwirowały także maszyny służące do suszenia i krojenia tytoniu.

W innym budynku, gdzie prawdopodobnie nocowali pracownicy przetwórni, policjanci znaleźli dwa woreczki strunowe z białym proszkiem oraz kolejne dwa z suszem roślinnym. Badania mają potwierdzić, czy są to narkotyki.

W gospodarstwie funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców powiatu radomskiego w wieku 29, 41 i 60 lat. Mężczyźni ukryli się przed policjantami przeszukującymi posesję, ale na niewiele się im to zdało. Do sprawy zatrzymano także 34-letniego właściciela posesji. Wszyscy czworo trafili do policyjnej celi.

"Trzej podejrzani (29, 41 i 60 l.) usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz wytworzenia w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych o wielkiej wartości. Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka kara grzywny. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tucholi zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt na 3 miesiące." - informuje Policja.