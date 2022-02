Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP wspiera uchodźców z Ukrainy

Jak informuje Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, organizacja włączyła się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Władze SRW skierowało apel do członków organizacji zachęcając ich do przekazywania wyrobów mięsnych na potrzeby ludności ukraińskiej cierpiącej w wyniku trwającej wojny. Jak deklarują przedstawiciele organizacji część członków SRW już to zrobiła. Nie brakuje również zakładów decydujących się na udostępnienie na czas nieokreślony miejsc noclegowych. Dla przykładu w województwie pomorskim przekazano uchodźcom ośrodek dysponujący dwudziestoma miejscami noclegowymi.

"Jesteśmy pełni uznania i dumy, że naszą organizację tworzą tak

wspaniałe osoby. Nie pozostaje nam nic innego jak zachęcić wszystkich

z Was do wsparcia, w każdej formie, bo potrzeb jest bardzo dużo. Mamy

do czynienia z największą falą uchodźców w historii. Pomóżmy,

choćby przekazaniem wyrobów mięsnych" - czytamy w komunikacie Stowarzyszenia.

Władze SRW apelują także do swoich członków, aby w miarę możliwości zapewnić uchodźcom miejsca pracy w swoich zakładach.