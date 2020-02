Świnie i krowy w krakowskim ogrodzie zoologicznym?

Krakowski radny Łukasz Wantuch postuluje, by w lokalnym zoo zamieszkały również zwierzęta gospodarskie, bo dla dzieci w miastach są bardziej egzotyczne niż wielbłądy.

O inicjatywie krakowskiego radnego donosi Polsat News. Łukasz Wantuch stwierdził, że wiele dzieci z miasta nigdy nie widziało na żywo krowy czy świni. Dlatego wyszedł z propozycją, by w miejscowym zoo zamieszkały także zwierzęta gospodarskie: konie, kozy, krowy, świnie, itp.

- Dużo Polaków jeździ do Egiptu na wakacje all inclusive i tam widzi wielbłądy, widzi tego typu różne zwierzęta, które moje pokolenie widziało w telewizorze. A świnia lub krowa dla tego pokolenia jest zwierzęciem egzotycznym i nieznanym - przekonuje Wantuch w rozmowie z Polsat News. Zauważa również, że na wsi widok konnego zaprzęgu czy krów wypasanych na pastwisku też należy już do rzadkości.

Zwierzęta gospodarskie miałyby się znaleźć w krakowskim zoo w specjalnej agro-zagrodzie. Tak stało się już w łódzkim ogrodzie zoologicznym, gdzie pokazuje się jak wyglądała kiedyś praca w gospodarstwie i jak zajmować się trzeba takimi zwierzętami.

W krakowskim ogrodzie zoologicznym do realizacji pomysłu też niewiele już trzeba. Są tu już kury, osiołek, kozy, owce i kucyki.