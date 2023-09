Szpikulce z lemieszy na polu w Lipnicy. Wyznaczono wysoką nagrodę za wskazanie sprawcy

Rolnicze media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym widać, jak spawane w metalową podstawę szpikulce zostawił na polu w Lipnicy. Co kierowało sprawcą? Najechanie na taką konstrukcję to gwarancja przebitych a nawet doszczętnie zniszczonych opon w ciągniku czy sieczkarni polowej, ale jak zaznaczają komentujący zdjęcia internauci, to również zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Do zbiorów kukurydzy jeszcze chwilka. Tymczasem na skraju pola w Lipnicy, w woj. kujawsko-pomorskim ktoś pozostawił niemiłą "niespodziankę" w postaci spawanych szpikulców w metalową podstawę wykonaną m.in. ze starego lemiesza. Taki obrazek wrzucił jeden z użytkowników Facebooka z prośbą o pomoc w ujęciu sprawcy i wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Jak zaznaczył autor posta, w okolicy nie ma drzew ani słupów, by zainstalować kamery, a najwyraźniej komuś zależy na uszkodzeniu maszyny właściciela kukurydzianego pola. Komu zależy na zahamowaniu prac polowych czy na stratach związanych z naprawą sprzętu? Przypominamy, że za umyślne uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

