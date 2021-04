Tir z ciągnikami nie pojechał dalej

O kilka ton za wiele ważył tir z naczepą, na której z Wielkiej Brytanii do Polski wieziono ciągniki rolnicze.

"O jeden ciągnik za dużo" - puentują zdarzenie inspektorzy ruchu drogowego z Bydgoszczy, którzy zatrzymali w poniedziałek do kontroli zespół pojazdów na drodze krajowej nr 10.

Ciężarówka ciągnęła naczepę, na której przedsiębiorca z Wielkopolski przewoził dwa ciągniki rolnicze z Wielkiej Brytanii do Torunia. "Analiza dokumentów dopuszczających ww. ciągniki rolnicze do ruchu drogowego oraz dokumentów CMR, dała podstawę przypuszczać, że parametry wagowe pojazdu członowego zostały przekroczone. Z uwagi na powyższe, pojazd został skierowany na stanowisko kontroli mas całkowitych i nacisków osi, gdzie dokonano jego ważenia" - czytamy w komunikacie WITD w Bydgoszczy.

Wynik ważenia potwierdził podejrzenia inspektorów. Okazało się, że rzeczywista masa całkowita pojazdu zamiast przepisowych 40 t wyniosła 43,8 t, a wiec o ponad 3 tony za dużo. Pomiar parametrów zewnętrznych dał wyniki: długość 17,35 i wysokość 4,14 m.

"Kierujący okazał zezwolenie kategorii V, jednakże z uwagi na podzielność ładunku nie uprawniało go do transportu wyżej opisanych ładunków" - stwierdzili kontrolerzy i wstrzymali transport do czasu przywrócenia normatywności pojazdu, a więc przeładowania jednego ciągnika na inna lawetę. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej.