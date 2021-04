Tir z dłużycą wywrócił się na A4 - kierowca pijany

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu ciężarowego z naczepą załadowaną balami drewna, który doprowadził do wypadku na autostradzie A4.

Kierowca ciężarowej Scanii miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, gdy jechał wieczorem autostradą A4 pod Wrocławiem. Na 141 kilometrze autostrady mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem - ciągnik wywrócił się wraz z naczepą, a dłużyca poturlała na jezdnię oraz pobocze.

Na szczęście inni kierowcy jadący trasą, zdążyli w porę wyhamować i nie doszło do tragedii. Autostrada została jednak zablokowana na kilka godzin. Nieodpowiedzialnym kierowcą tira okazał się 50-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Wskutek wywrotki mężczyzna doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala. Póki co sprawca zdarzenia stracił już prawo jazdy, o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Sprawę prowadzą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.