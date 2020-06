Tir z drewnem narobił szkód pod Kozienicami

Ciągnik siodłowy transportujący dłużycę powywracał słupy oświetleniowe i zerwał sieć trakcyjną na przejeździe kolejowym w powiecie kozienickim.

Ruch kolejowy na trasie Radom - Dęblin został dziś wstrzymany po tym, jak ciągnik siodłowy z przyczepą wyładowaną dłużycą przewrócił słup i zerwał sieć trakcyjną na przejeździe przy stacji Garbatka Letnisko, w powiecie kozienickim na Mazowszu – informuje lokalny portal pionki24.pl.

Do wypadku doszło około godz. 8 rano. Kierowca zorientował się, co najlepszego zrobił i sam powiadomił służby. Zaplątany w druty trakcyjne tir stanął na przejeździe. PKP PLK skierowała na miejsce pogotowie techniczne, ale naprawa może potrwać do jutra.

W efekcie pociągi PKP Intercity skierowane zostały inną trasą, zaś Koleje Mazowieckie uruchomiły autobusową komunikację zastępczą na trasie Dęblin - Pionki.

Szybko wyszło na jaw, że nie były to jedyne szkody jakie zostawił kierowca tira na trasie swojego przejazdu. Mieszkańcy zgłosili bowiem policji, że w innych miejscach przy drodze leżą poprzewracane słupy oświetleniowe i pozrywane druty. Nieodpowiedzialny kierowca z pewnością poniesie srogie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego rajdu.