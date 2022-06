Redaktor naszego portalu, Tomasz Kuchta, wystąpił podczas spotkania uczestników wymiany młodych rolników Polska-Teksas. W swej prezentacji przybliżył, na czym polegała dywersyfikacja przychodów amerykańskiego farmera, u którego był przez ponad miesiąc, a także opowiedział o dywersyfikacji dochodów stosowanych przez niego.

Tomasz Kuchta prowadził na łamach portalu farmer.pl w 2019 roku serwis specjalny pt. ,,Farmer w Teksasie", gdzie dzielił się z Państwem wrażeniami z pobytu na amerykańskiej farmie w stanie Teksas. Podczas spotkania uczestników wymiany w Winnikach opowiedział, czego się nauczył, co zrobiło na nim największe wrażenie, a także - które innowacje zaobserwowane w gospodarstwie partnerskim wprowadził do swojej działalności.

Tomek odwiedził gospodarstwo Travisa Wilsona na północy Teksasu w okolicach Fort Worth. Farma liczyła powierzchnię ok. 4 tys. ha - na 2 tys. ha prowadzono produkcję roślinną, z kolei na kolejnych 2 tys. ha wypas bydła mięsnego.

- Na początku byłem ciekawy, cóż takiego mogę podpatrzeć w tak dużym gospodarstwie, by przełożyć to później na realia mojego gospodarstwa, które jest na Podkarpaciu, byłem jednak w dużym błędzie, bo nauczyłem się tam bardzo dużo - powiedział Tomek.

Prowadzisz gospodarstwo? Dywersyfikuj dochody!

Redaktor farmer.pl skupił się w swojej prezentacji na jednym, ale bardzo istotnym temacie, a mianowicie na dywersyfikacji. - Czym innym jest o tym czytać, a czym innym jest doświadczyć tego na własnej skórze i zobaczyć jakie wymierne korzyści to przynosi w przypadku biznesu, jaki zbudował wokół siebie Travis Wilson - zaczął swoje wystąpienie Tomek.

Podstawowym biznesem Travisa było, naturalnie, rolnictwo. Na dwóch tysiącach hektarów prowadził produkcję roślinną, natomiast na kolejnych dwóch tysiącach hektarów wypasał bydło, co samo w sobie stanowiło dywersyfikację dochodów.

- Oprócz tego Travis sprzedawał słomę ze swojego gospodarstwa na potrzeby lokalnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją podłoża do pieczarek. My powiedzielibyśmy, że jest to pewnego rodzaju grabież materii organicznej z pola, ale prowadząc gospodarstwo w technologii no-till te resztki pożniwne zwyczajnie przeszkadzają, gdy w jednym przejeździe trzeba wykonać uprawę i siew, dlatego dla Travisa było to kolejne źródło dochodu - tłumaczył Tomek.

Dywersyfikacja kluczem do sukcesu? fot. HJ

Travis, świadomy zmian klimatu, postanowił całkowicie uniezależnić swoje dochody od warunków pogodowych.

- Wiedząc, że rolnictwo bywa zawodnym biznesem z powodu braku opadów, Travis postanowił postawić na kolejny dochód związany z zupełnie inną branżą. Wykorzystując ciężarówki, które posiadał, i które i tak wykorzystywał do sprzedaży płodów rolnych czy słomy, postanowił otworzyć firmę zajmującą się sprzedażą trawy w rolkach, która w Stanach jest hitem. Jest ona co prawda droga, ale ludzie lubią wydawać na to pieniądze, dlatego też ten biznes dobrze się rozwinął. W ten sposób powstał kolejny dochód zupełnie niezwiązany z kaprysami pogody - wyjaśnił Tomek.

- Kolejny, niezwiązany z rolnictwem biznes, polegał na inwestowaniu w nieruchomości. W tym celu jeden z jego znajomych został zatrudniony do pracy na pełen etat przy wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych w najbliższej okolicy. Travis skupował domy, a następnie je wynajmował lub sprzedawał, gdyż w Stanach, podobnie jak w Polsce, nieruchomości cały czas drożeją. W momencie, gdy odwiedzałem jego gospodarstwo, Travis dysponował 50 domami na wynajem! - tłumaczył zafascynowany Tomek.

Jak mówił, pewnego dnia Travis zorientował się, że ziemia w Teksasie przez błyskawiczny rozwój pobliskich miast jest już na tyle droga, że nie jest w stanie konkurować z deweloperami.

Tomasz Kuchta wraz z Travisem, który stał się dla niego autorytetem i wzorem do naśladowania fot TK

- Widział, że ziemia staje się coraz droższa i coraz mniej dostępna, więc postanowił zainwestować gdzie indziej. Wodząc kiedyś palcem po mapie padło na Kanadę, czyli drugi koniec kontynentu, na którym się znajdował. W krótkim czasie gospodarował tam na około 2 tysiącach hektarów - częściowo ziemię dzierżawił, a częściowo posiadał na własność - wyjaśnił redaktor farmer.pl.

Co ciekawe, z relacji Tomka wynika że pomimo iż stać było go na to, by zainwestować całość z własnych środków, postanowił do tego biznesu wciągnąć znajomych, którzy częściowo partycypowali w kosztach. Travis jednak cały czas pozostawał głównym udziałowcem i na farmie w Kanadzie produkuje obecnie ok. 1000 szt. bydła, a zarówno wielkość stada, jak i areał tam stale rosną.

- Cały ten biznes prowadzony był przez człowieka skromnego, nie obwieszonego metkami, stroniącego od luksusu, a przy tym inteligentnego - dodaje z uznaniem Tomasz Kuchta.

Jak mówi Tomek, o ostatniej lukratywnej inwestycji Travisa dowiedział się przez przypadek. - Podczas polowania przyniósł mi piwo i zapytał, czy mi smakuje. Powiedziałem wprost, że jest beznadziejne i nie jest w moim guście. Odpowiedział, że w takim razie jest mu przykro, bo ostatnio kupił lokalny browar i to piwo było właśnie z tego browaru - wspominał ze śmiechem Tomek.

Dywersyfikacja dochodów w polskim gospodarstwie - jak to ugryźć?

- Pobyt w Teksasie otworzył mi oczy na to, jak chciałbym prowadzić swoje gospodarstwo. Nabrałem pewności siebie widząc, jaką estymą i szacunkiem darzy się rolników w Stanach i jak bardzo potrzebni się tam czują. Jeszcze bardziej polubiłem robienie tego, co robię i jest to w dalszym ciągu podstawowy biznes, który chciałbym w przyszłości prowadzić i który cały czas intensywnie z rodzicami rozwijamy - zaczął podsumowanie uczestnik wymiany młodych rolników Polska-Teksas.

Tomek bardzo szybko doszedł do podobnych wniosków co Travis, widząc kolejne susze, które niosą spustoszenie w naszym kraju, a szczególnie w jego regionie. - Gospodarujemy głównie na glebach lekkich, które mają tendencje do generowania dużych strat w przypadku braku wody. Po jednym z takich sezonów, widząc jak duże było nasze zaangażowanie, zarówno finansowe jak i pod względem pracy, oraz jak niskie były dochody, doszedłem do wniosku, że pora na dywersyfikację - mówi Kuchta.

Stało się zatem jasne, że chcąc uzyskiwać stabilne dochody, trzeba postawić na dywersyfikację źródeł przychodów.

- I tutaj dochodzimy do mojej drugiej odnogi biznesowej. Dokładnie trzy lata temu zacząłem pracę w redakcji Farmer.pl, która generuje stały i niezależny od pogody dochód - tłumaczy.

- Nie poprzestając na tym podjęliśmy z rodzicami decyzję, żeby otworzyć trzecią odnogę biznesową, która jest już na etapie finalizacji. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to myślę, że w ciągu kilku tygodni uda się sprzedać pierwsze butelki oleju rzepakowego tłoczonego na zimno, sygnowane naszą marką. Widzę w przetwórstwie większą szansę na rozwój, niż w sprzedaży surowych płodów rolnych - zdradza Kuchta.

Czwarta odnoga biznesowa Kuchty - firma oferująca ciekawą i nietuzinkową biżuterię inspirowaną naturą. Obecnie na etapie wdrożenia, planowane uruchomienie pod koniec bieżącego roku fot. TK

To jednak nie wszystko, aby zwiększyć dywersyfikację, Kuchta jakiś czas temu rozpoczął pracę nad ciekawie brzmiącym biznesem.

- Wraz z siostrą oraz dziewczyną pracujemy także nad firmą, która ma mieć w ofercie biżuterię mającą zaciekawić osoby związane nie tylko z rolnictwem ale i z naturą, mam nadzieję, że już niebawem będę mógł pochwalić się pierwszymi efektami.

Już obecna sytuacja, gdzie redaktor Tomasz Kuchta ma częściowo zdywersyfikowane dochody pokazuje, że obrany kierunek jest zdecydowanie warty kontynuowania.

- Tak więc jak pokazuje moje doświadczenie, dzięki programowi wymiany młodych rolników moje horyzonty się poszerzyły i stałem się dużo lepszym człowiekiem, zdecydowanie bardziej otwartym na świat. To wszystko dzięki profesorowi Jimowi Mazurkiewiczowi oraz prezesowi Stanisławowi Kacperczykowi, współtwórcom programy Wymiany Młodych Rolników Polska-Teksas - dodał na zakończenie Tomasz Kuchta.